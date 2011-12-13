Кількість поранених під час нападу у Льєжі зросла до 75 осіб

Кількість поранених у нападі у бельгійському Льєжі зросла до 75 осіб.

Про це повідомляють сьогодні місцеві ЗМІ з посиланням на дані поліції.

Кількість загиблих внаслідок стрілянини у центрі Льєжа не змінилася і становить 4 особи, серед яких Нордін Амрані, який скоїв напад, озброєний гранатами та револьвером, два підлітки 15 та 17 років, а також жінка 75 років.

За останніми даними прокуратури, нападник був один.

Прем’єр-міністр Бельгії Еліо Ді РУПО висловив свої співчуття рідним загиблих, і планує сьогодні ж відвідати місце події, зокрема для зустрічі з представниками органів правопорядку.

Свої співчуття жертвам теракту висловив також Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК.

“Мої думки разом з жертвами, їхніми родинами та друзями. Я бажаю численним пораненим швидкого та повного одужання і вірю, що бельгійська влада проведе повне розслідування цього підступного акту”, - цитує Президента Європарламенту його прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, постріли у бельгійському Льєжі пролунали сьогодні близько 13:00 за місцевим часом.