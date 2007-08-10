Син Каддафі визнав, що болгарських медсестер катували

Син лівійського глави держави Сеіф аль-Іслам Каддафі визнав, що у випадку з інфікованими вірусом СНІДу дітьми зізнання болгарських медсестер та палестинського лікаря добилися катуваннями. Про це він заявив арабському телеканалу „Аль Джазіра”. За його словами, діти були заражені цим вірусом ще до прибуття лікарів, повідомляє Німецька хвиля. Медиків ув’язнили 1999 року за звинуваченням в умисному зараженні понад 400 лівійських дітей СНІДом та засудили до смертної кари. Завдяки міжнародному посередництву нещодавно їх було звільнено. Син Каддафі вважається дуже впливовою особою в країні. Офіційні установи не коментують його висловлювань.