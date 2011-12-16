Газпром збільшить закупівлі газу в Азербайджані

До 3 млрд куб. м.

ВАТ"Газпром" плануєзбільшитив 2012р. закупівліазербайджанськогогазудо 3 млрдкуб.м. Якповідомило управлінняінформаціїгазовогоконцерну,відповідноїдомовленостідосягнутона зустрічіглави ГазпромуОлексіяМіллера іпрезидентаДержавноїнафтовоїкомпанії АзербайджанськоїРеспубліки (ДНКАР)РовнагаАбдуллаєва. Сторони, йдеться уповідомленні,зазначили зростанняобсягівзакупівліГазпромомазербайджанськогогазу, які,за попереднімиданими,на листопад 2011р. зрослина 70%порівняноз минулимроком ісклали 1,36млрд куб.м. Азербайджанмаєрозвіданізапасиприродногогазувобсязідо 1,5трлн куб.м,включаючиродовищеШах-Денізв азербайджанськомусекторішельфуКаспійськогоморя,з передбачуванимизапасамидо 1,2трлн куб.мприродногогазу, зауважуєРосБізнесКонсалтинг.

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