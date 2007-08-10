Місію ООН в Іраку продовжено на рік

Рада безпеки ООН ухвалила продовжити присутність місії ООН в Іраку, термін якого закінчився у п`ятницю. Як повідомляє AFP, резолюція, одностайно затверджена 15 членами ради, продовжила цей термін ще на рік. Більш того, документ наказує посланцям ООН "щойно дозволять обставини" надавати допомогу і підтримку іракському урядові в політичній і економічній сферах, а також консультувати з питань, пов`язаних з виборами, біженцями і правами людини.

У резолюції також наголошується важлива для місії ООН роль багатонаціональних сил, що забезпечують безпеку персоналу.

Організація дозволяє жити в Іраку штату чисельністю не більше 65 осіб після того, як 2003 року від вибуху загинули 22 співробітники, включаючи голову представництва ООН Сержіо Вієйра Де Мелло (Sergio Vieira de Mello). Проте тепер не виключається, що в жовтні 2007 року штат співробітників буде збільшений до 95 осіб.