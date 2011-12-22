У Сирії - найкривавіший день революції

У Сирії за один день - 20 грудня - загинули 111 людей, повідомляє Reuters з посиланням на представників правозахисної організації Syrian Observatory for Human Rights.

За даними правозахисників, у вівторок у північно-західній провінції Ідліб урядові війська заблокували в долині групу повстанців, а також мешканців найближчих населених пунктів, і відкрили вогонь. В результаті обстрілу, що тривав близько двох годин, всі, хто знаходився в долині, були вбиті.



Крім того, повідомили правозахисники, у вівторок в Сирії були вбиті або поранені близько 100 військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини. Таким чином, за даними представників Syrian Observatory for Human Rights, за кількістю жертв 20 грудня 2011 стало "найкривавішим днем ​​сирійської революції".



МЗС Франції назвав загибель більш ніж 100 осіб у провінції Ідліб "вбивством безпрецедентного масштабу", наголосивши, що Рада Безпеки ООН повинна "негайно ухвалити жорстку резолюцію щодо Сирії, яка міститиме заклик до закінчення репресій". США, в свою чергу, заявили, що "глибоко стурбовані" подіями в Сирії 20 грудня, а Ліга арабських держав нагадала, що режим президента Башара Асада несе відповідальність за безпеку сирійських громадян, повідомляє Лента.ру.