Інгушетія чекає другий Беслан

У Управлінні ФСБ по Інгушетії побоюються терактів, подібних захопленню школи у Беслані, повідомляє newsruз посиланням на “Врємя новостєй”. Введення на територію республіки додаткових загонів внутрішніх військ, довело загальну чисельність військовослужбовців МВС, розквартированих у Інгушетії, до 2,5 тисяч людей. Їх використовують не тільки для прочісування населених пунктів і посилення перевірок на дорогах, але і для тотальної охорони лікарень, шкіл і дитячих садочків. Це головне завдання внутрішніх військ, з`ясувало видання в інгушському Управлінні ФСБ.

Джерело в спецслужбах заявило газеті: "Всі розуміють, що ситуація в республіці зараз нестабільна, головне – убезпечити ці життєво важливі установи. Щоб не було біди". Розслідування теракту в Беслані показало, що бойовики, перш ніж напасти на школу в цьому північноосетинському місті, безперешкодно збиралися в лісовому масиві в районі селищ Сагопши і Пседах Малгобекського району Інгушетії.