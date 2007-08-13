Фіделю Кастро сьогодні - 81 рік (фото)
11:43, 13 серпня 2007Світ
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Офіційні заходи не заплановані
Кубинському лідеру Фіделю Кастро сьогодні виповнюється 81 рік
Великих офіційних заходів з цієї нагоди не планують, повідомляє радіо "Свобода" .
Кастро не з’являвся на людях від минулого року, коли через хворобу передав владу в країні молодшому братові Раулю.
Місцева преса періодично друкувала фотографії та відеозаписи, на яких був знятий Фідель Кастро у реабілітаційний період. На початку червня він дав перше інтерв’ю, під час якого виглядав, як зазначають деякі оглядачі, «досить добре».
|Фідель Кастро під час візиту до Києва в травні 1963 р. Ліворуч - голова Ради Міністрів Української РСР Володимир Щербицький, праворуч - секретар ЦК КПРС Микола Підгорний.
Фото Ірини Пап / репродукція УНІАН
|Президент України Леонід Кучма виголошує промову в центрі здоров`я ”Тарара” поблизу кубинської столиці Гавани, 16 червня 2000 р. Зліва - Голова Державної ради і голова Кабінету Міністрів Куби Фідель Кастро.
Фото Associated Press / УНІАН
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