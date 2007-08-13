Фіделю Кастро сьогодні - 81 рік (фото)

Кубинському лідеру Фіделю Кастро сьогодні виповнюється 81 рік

Великих офіційних заходів з цієї нагоди не планують, повідомляє радіо "Свобода" .

Кастро не з’являвся на людях від минулого року, коли через хворобу передав владу в країні молодшому братові Раулю.

Місцева преса періодично друкувала фотографії та відеозаписи, на яких був знятий Фідель Кастро у реабілітаційний період. На початку червня він дав перше інтерв’ю, під час якого виглядав, як зазначають деякі оглядачі, «досить добре».

Фото Ірини Пап / репродукція УНІАН

Фото Associated Press / УНІАН