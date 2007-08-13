Президент Польщі відправив у відставку чотирьох міністрів

Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ відправив у відставку всіх міністрів, які не входять до правлячої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Президент згідно з заявою прем’єр-міністра Ярослава КАЧИНСЬКОГО виключив зі складу Ради міністрів Польщі віце-прем’єр-міністра та міністра національної освіти Романа ГЕРТИХА, міністра будівництва Анджея АУМІЛЛЕРА, міністра праці та суспільної політики Анну КАЛЯТУ та міністра морської економіки Рафала ВЕХЕЦЬКОГО.

Замість них Президент Польщі призначив: на посаду міністра освіти Ришарда ЛЕГУТКУ, міністра будівництва - Мирослава БАРЩА, міністра праці та суспільної політики - Йоанну КЛЮЗІК-РОСТКОВСЬКУ та міністра морської економіки - Марка ГРУБАРЧИКА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Канцелярії прем’єр-міністра Польщі, Я.КАЧИНСЬКИЙ пояснює зміни в уряді політичною ситуацією у країні та тим, що закінчилася робота урядової коаліції “Закону та справедливості”, “Самооборони” та “Ліги польських сімей”.

«Ця зміна має політичний характер. Це також зміна способу управління, реалізації урядових завдань, що зафіксовані у Конституції. Найсерйознішим результатом закінчення співпраці в коаліції буде розпуск парламенту та позачергові вибори», - сказав Я.КАЧИНСЬКИЙ у Варшаві.

Прем’єр переконує, що нові керівники міністерств зміцнять уряд, та запевнив, що це особи досвідчені, компетентні та добре підготовлені. За словами прем’єр-міністра, коаліція в польському уряді фактично перестала існувати.