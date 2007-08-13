Через новий газовий конфлікт між Росією та Білоруссю Єврокомісія збирає нараду

У відповідь на новий газовий конфлікт між Росією та Білоруссю Єврокомісія збирається на наступному тижні провести нараду Газової координаційної групи, щоб проаналізувати ситуацію з постачанням газу в контексті тривалого газового конфлікту між цими країнами.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусі.

Комісія вірить у те, що безпечне та безперебійне енергопостачання є надзвичайно важливим для європейської економіки. Тому конфлікти у сфері енергопостачання сусідніх з СЄ країн є для ЄС питанням, що потребує серйозного розгляду.

Комісія закликає обидві сторони конфлікту якомога швидше дійти згоди, не порушуючи зобов’язань за угодою, відповідно реагувати на суперечності і за будь-яких обставин не порушувати прямо чи посередньо газове постачання до країн Європейського Союзу.

Газова координаційна група була створена відповідно до Директиви 2004/67/EC з метою охорони безпеки постачання природного газу. До неї входять представники країн-учасниць ЄС, представники зацікавлених промислових організацій та споживачів великих об’ємів природного газу.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2007 року російський газовий монополіст "Газпром", не дочекавшись обіцяних білоруською стороною грошей за вже поставлений газ, оголосив про скорочення з 3 серпня постачань Білорусі на 45% - до рівня фактичної оплати.

У зв’язку з цим "Газпром" попередив польських газівників про можливі перебої з постачанням газу.

Проте 3 серпня "Белтрансгаз" здійснив платіж на значну частину заборгованості, і "Газпром" відклав на тиждень обмеження постачань газу білоруським споживачам.

На територію Білорусі припадає близько 20 відсотків транзиту газу до Європи. Основними споживачами є Німеччина, Польща і Литва.