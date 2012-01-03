У Білорусі відключили телеканал Euronews

З 1 січня в Білорусі через фінансові спори припинено мовлення телеканалу Euronews.

Про це повідомляє білоруська служба радіостанції "Свобода".

Ретрансляція новинного телеканалу, яку здійснювали «Мінські телевізійні інформаційні мережі» (МТІМ), була припинена опівдні 1 січня 2012 року.

Замість Euronews розпочалося мовлення телеканалу «НТВ + Кіно плюс». Клієнти інших постачальників послуг кабельного телебачення поки що мають можливості дивитися європейські новини. Як повідомили в МТІМ, причиною відключення Euronews сталі розбіжності з правовласниками цього каналу на території Білорусі стосовно вартості ретрансляції Euronews у кабельних мережах столиці. З нового року ціна значно зросла. На даний момент МТІМ представляє загальнодоступний пакет, що складається із шести каналів, і розширений пакет - до 45 каналів. МТІМ веде переговори про відновлення мовлення.