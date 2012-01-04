Колишня співробітниця відсудила у «Макдональдс» 250 тисяч євро

Суд у Франції зобов`язав мережу ресторанів швидкого харчування "Макдональдс" виплатити 250 тисяч євро своїй колишній співробітниці за неоплачену раніше понаднормову працю.

Як повідомляє РІА «Новости»,про це пише газета Monde з посиланням на повідомлення місцевої профспілки "Французька демократична конфедерація праці".

Жінка, ім`я якої не називається, влаштувалася до одного з ресторанів "Макдональдс" в 1999 році, розташованого в Бретані, і через певний час піднялася по кар`єрних сходинках до директора одного з підрозділів компанії. Вона почала відповідати за роботу чотирьох відділень "Макдональдс" у місті Генган.

"Через її нові обов`язки у співробітниці удвічі зросла тривалість робочого дня, з 2006 по 2009 роки вона іноді приходила на роботу до 5.00 і йшла з неї не раніше півночі, і жодної компенсації їй за це не платили", - сказала адвокат профспілки Мадо Ле ФОШЕР (Mado Le Faucheur), яка представляє інтереси жінки, яка добивалася компенсації.

За словами адвоката, жінка практично весь час працювала сім днів на тиждень без вихідних, і у результаті звільнилася з "Макдональдс" через депресію, що виникла у неї.

Згідно з рішенням суду з трудових суперечок, "Макдональдс" зобов`язали виплатити екс-співробітниці 120 тисяч євро за понаднормову працю і ще 130 тисяч євро як компенсацію вихідних днів.