У Празі поховали урну з прахом Вацлава Гавела

У Празі сьогодні була похована урна з прахом колишнього президента Чехословаччини і першого президента Чехії Вацлава Гавела, який помер 18 грудня 2011 року після важкої тривалої хвороби у віці 75 років.

На церемонії були присутні його вдова Дагмар, брат Іван й інші члени родини, передає ІТАР-ТАСС.

Наразі урна зберігатиметься в родинному склепі на кладовищі на Виноградах, де також покояться перша дружина Вацлава Гавела і його батьки. Як заповідав сам Гавел, на його надгробку не буде жодних титулів, а лише ім`я, прізвище і дати життя.

Офіційна церемонія прощання з політиком пройшла 23 грудня в кафедральному соборі Святого Віта в чеській столиці. Того дня в соборі зібралося декілька сотень гостей, серед яких були колишні і чинні президенти європейських країн, а також колишній держсекретар США Мадлен ОЛБРАЙТ, прем`єр-міністр Великої Британії Девід КЕМЕРОН, глава Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, нинішній держсекретар США Хілларі КЛІНТОН і її чоловік екс-президент Білл КЛІНТОН.

На площах Празького граду за допомогою спеціально встановлених тут екранів за церемонією стежили тисячі чехів, які вважали своїм обов‘язком бодай на відстані взяти участь у літургії. На завершення церемонії над містом пролунав 21 постріл з гармат, встановлених на горі Петршін.

Вацлав Гавел був останнім президентом Чехословаччини з 1989 по 1992 роки і першим президентом Чехії з 1993 по 2002 роки. Під час "оксамитової" революції в листопаді 1989 року очолював демократичний рух "Громадянський форум" і брав участь у переговорах про передачу влади опозиції, нагадує NEWSru.