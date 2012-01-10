Українські БТР-4 взяли участь у військовому параді в Багдаді (фото)

Бойова техніка українського виробництва – шість БТР-4 - взяла участь у військовому параді, який відбувся в столиці Іраку – Багдаді 6 січня 2012 року з нагоди Дня збройних сил цієї країни.

Про це повідомляється в переданому УНІАН прес-релізі державної компанії «Укрспецекспорт».

Як наголошується в повідомленні, у квітні 2011 року ДК «Укрспецекспорт» відправила в Ірак 26 БТР-4.

Довідка УНІАН. БТР-4 розроблений і виготовлений фахівцями Харківського конструкторського бюро ім. Морозова разом із заводом ім. Малишева. У 2009 році Україна підписала контракт з Іраком, згідно з яким має поставити цій країні 420 БТР-4. Згаданий зразок бронетехніки призначений для транспортування особового складу мотострілкових підрозділів і їх вогняної підтримки. БТР-4 може бути базовою машиною для сил швидкого реагування і морської піхоти, і здатний виконувати поставлені завдання в найскладніших кліматичних умовах.