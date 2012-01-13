Сотні тисяч заробітчан в Італії на межі депортації

Наразі у 600 тисяч трудових мігрантів в Італії закінчився термін дії посвідки на проживання, яка підлягає продовженню. За оцінками благодійної організації католицької церкви Caritas, до 350 тисяч мігрантів втратили роботу через економічну кризу і стикаються із значними труднощами в процесі пошуку нового місця роботи.

Відповідно до італійського законодавства, для продовження посвідки на проживання мігранти мають у розпорядженні 6 місяців і, за відсутності працевлаштування, повинні залишити територію Італії. На думку представників Caritas, існує реальна небезпека депортації з Італії 350 тисяч залишилися без роботи трудових мігрантів, або їх фактичного переходу на нелегальне становище.

Міністр у справах інтеграції та міжнародного співробітництва Італії Андреа Ріккарді заявив про намір уряду найближчим часом прийняти спеціальну постанову про продовження до одного року терміну пошуку мігрантами нового місця роботи і, відповідно, їх перебування на території Італії.