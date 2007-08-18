Путін: ШОС не треба порівнювати з НАТО

Шанхайська організація співпраці (ШОС) не є військовою, а вирішує завдання політичного і економічного характеру, заявив Володимир Путін. "Сьогодні ШОС - це організація, яка займається питаннями політичного характеру і економічного, причому економічна складова виходить на перший план".

Відповідаючи на прохання прокоментувати заяви деяких експертів, які порівнюють ШОС з військовою організацією, яка протиставляє себе НАТО, Путін сказав: "Це не відповідає дійсності. Таке порівняння не є адекватним, ні за змістом, ні формою".

Президент нагадав, що ШОС створювалася, щоб вирішити прикордонні питання, які виникли після розпаду СРСР між суверенними державами, що утворилися, та Китаєм.

"Ми це завдання успішно вирішили. СРСР вів переговори з Китаєм щодо кордону впродовж 40 років, і ми якийсь час тому підписали прикордонну угоду, пішовши на деякі компроміси, які обидві сторони влаштовують. Також позитивно закінчилася робота і з іншими учасниками ШОС", - сказав Путін.

"Що до військової складової, то це не власне військова, а антитерористична складова", - уточнив він. "ШОС - не блокова і не закрита організація, а спільні військові навчання Росія проводить і з іншими державами, зокрема з країнами НАТО.

РІА "Новости"