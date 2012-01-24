Військові, які керували Єгиптом, передали владу парламенту

Вища рада збройних сил, яка править у Єгипті після відставки президента Хосні Мубарака, в понеділок делегувала законодавчі повноваження депутатам Народних зборів (нижньої палати парламенту), передає Франс Пресс з посиланням на заяву єгипетського уряду.



"Глава ВРЗС маршал Хусейн Тантаві в листі, адресованому до Народних зборів, оголосив про передачу цьому органові законодавчої влади", - йдеться на офіційній сторінці єгипетського уряду в соціальній мережі Facebook.



Єгипетські військові після відставки Мубарака 11 лютого минулого року відмінили чинність конституції і розпустили обидві палати парламенту, переважну більшість у якому мала правляча за часів Мубарака Національно-демократична партія. Минулої суботи Вища виборча комісія Єгипту підбила підсумки парламентських виборів, безперечним переможцем яких стала партія єгипетських ісламістів "Братів-мусульман" - "Партія свободи і справедливості" (42,8%).



У понеділок, нагадує РІА "Новости", відбулося перше засідання Народних зборів, на якому його спікером був обраний один з лідерів "Партії свободи і справедливості" - Мухаммед Саад аль-Кататні.