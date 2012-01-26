Дві багатоповерхівки обвалилися в центрі Ріо-де-Жанейро: є жертви

В історичному центрі бразильського міста Ріо-де-Жанейро обвалилися два багатоповерхових будинки.

За даними рятувальників, в районі офісної та історичної забудови в центрі міста впали 10-поверховий і 21-поверховий будинки. Свідки також повідомляють про обвалення ще однієї, третьої будівлі.

Служба ЦО повідомляє про 11 постраждалих, їх стан уточнюється. Інцидент стався в безпосередній близькості від Муніципального театру опери та балету, одного з найвідоміших архітектурних пам`яток Ріо-де-Жанейро. Прес-служба театру повідомила, що історичному будинку 1908 року не було завдано шкоди, ніхто зі співробітників не постраждав.

За даними мерії, в районі події перекритий рух транспорту, а також припинено подачу електрики, щоб уникнути займань та коротких замикань. Інформація про жертв і постраждалих продовжує надходити.

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