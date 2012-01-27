На проекті «Дом-2» прогримів вибух: людині відірвало кисті рук

Увечері 27 січня 2012р. на території знімального майданчика реаліті-шоу "Дом-2" в селі Лєшково Істрінського району Московської області прогримів вибух, у результаті якого двоє людей постраждали.

На місце інциденту виїхали оперативники й медики, повідомили РБК в прес-службі головного управління МВС Росії по області.

На майданчику вибухнув несправний газовий балон. Увечері 27 січня двоє робітників спробували відкрити вентиль балона, після чого прогримів вибух, у результаті якого одному з чоловіків відірвало кисті обох рук. Другий робітник отримав проникаюче поранення в груди. Обидвох потерпілих було госпіталізовано.