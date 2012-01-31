Київ попередили: від заміни Медведєва Путіним російський інтерес не зникне

Політика Росії по відношенню до України після обрання Володимира ПУТІНА Президентом РФ не зміниться.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав перший заступник голови комітету Держдуми у міжнародних справах (фракція «Єдина Росія») Костянтин КОСАЧОВ.

«Ніяких радикальних змін я не очікую оскільки російська влада у внутрішній і зовнішній політиці збереже свою спадкоємність і послідовність у своїх діях», - сказав К.КОCАЧОВ.

На його думку, російсько-українські відносини «іскрять» тому, що в них дуже багато живих, реальних, приземлених, але дуже великих інтересів у економічній та політичній сферах.

«Ці інтереси не подінуться ні в разі зміни в російській владі, чого я поки не передбачаю, ні в разі змін в українській владі», - сказав він.

При цьому К.КОСАЧОВ переконаний, що українсько-російські відносини продовжуватимуть зазнавати певного тиску, в них буде як і раніше багато проблем, але стратегічно вони розвиватимуться вперед.

Депутат підкреслив, що останній рік у відносинах двох країн обговорювалася не лише газова співпраця.

«У російсько-українських відносинах відбувається дуже багато речей не менш важливих. Мене щиро радує, що в Україні пішли серйозні дискусії про важливе приєднання або до Митного союзу, або до ЄЕП», - сказав він.

К.КОСАЧОВ упевнений, що головним у зовнішній політиці В.ПУТІНА по відношенню до України буде прагнення «зберегти Україну як стратегічного партнера для Росії й стати для України стратегічним партнером».

На його думку, треба орієнтуватися на економічні, політичні, соціальні, інтереси двох країн, які легше буде реалізовувати, якщо Україна разом із Росією розвиватиме якісь інтеграційні процеси, а не гнатиметься за «міфічними інтеграційними перспективами будь то в Євросоюзі або НАТО, де Україну, за нашою оцінкою, ніхто найближчим часом не очікує».