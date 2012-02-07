Проти організаторів ходи «За чесні вибори» завели адміністративну справу

Організаторів ходи «За чесні вибори», яка пройшла в Москві 4 лютого, викликають у поліцію, на них заведено адміністративну справу.

Про це повідомив «Газете.Ru» лідер «Лівого фронту» Сергій УДАЛЬЦОВ, дружина якого виступила одним із заявників ходи.

«Подзвонили їй недавно з ВВС «Якиманка» як одному із заявників ходи й мітингу 4 лютого. Сказали, що завтра на 9 ранку викликають усіх заявників у зв'язку з тим, що вони порушили порядок організації ходи. На їхню думку, хода почалася раніше заявленого часу: замість 13.00 вони почали раніше. Загрожує їм адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, наскільки я розумію», - повідомив С.УДАЛЬЦОВ.

«Досить дивно, тому що пройшло вже два дні. Незрозуміло, чому вони зараз лише спохопилися. Чинити, звичайно, якийсь тиск. Може, відзвітувати за принципом: оштрафували організаторів мітингу на Уклінній горі, й тут треба прискіпатися», - додав він.

Після мітингу на підтримку Володимира ПУТІНА на Уклінній горі організаторів було вирішено оштрафувати за перевищення заявленої чисельності заходу. Замість заявлених 15 тис. осіб на Уклінну гору вийшло, за оцінкою ГУВС, 138 тис. осіб.