В Японії обрушився підводний тунель: 5 осіб зникли безвісти
09:26, 07 лютого 2012Світ
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Одному будівельнику вдалося врятуватися
Щонайменше п`ять осіб вважаються зниклими безвісти в результаті обвалення конструкції підводного тунеля на нафтопереробному заводі в Японії. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.
У тунелі завдовжки 140 метрів у момент події перебувало шість працівників підприємства, які виконували будівельні роботи. За деякими даними, одному з працівників, ймовірно, вдалося врятуватися.
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