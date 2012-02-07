В Японії обрушився підводний тунель: 5 осіб зникли безвісти

09:26, 07 лютого 2012
Світ
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Одному будівельнику вдалося врятуватися

Щонайменше п`ять осіб вважаються зниклими безвісти в результаті обвалення конструкції підводного тунеля на нафтопереробному заводі в Японії. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

У тунелі завдовжки 140 метрів у момент події перебувало шість працівників підприємства, які виконували будівельні роботи. За деякими даними, одному з працівників, ймовірно, вдалося врятуватися.

 

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