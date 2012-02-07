Польща планує витратити на озброєння 2 млрд. доларів

22:46, 07 лютого 2012
Світ
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Країна збільшує витрати

Польща поточного року планує витратити на закупівлю військової техніки та амуніції близько 1,9 мільярдів доларів, що на 20% більше, ніж 2011 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба польського Міністерства оборони (MON), відповідаючи на запит агентства.

Згідно з наданих агентству даних, видатки на озброєння становитимуть майже п’яту частину усього цьогорічного військового бюджету Польщі. Загалом армія ПР нараховує сто тисяч військовослужбовців.

Прес-служба також зазначила, що замовлення для польського флоту літаків F16 на суму майже 450 млн. доларів, про яке повідомило Агентство співпраці у сфері безпеки Міноборони США, передбачене контрактом між Польщею та США з 2003 року. За цим контрактом, уся вартість якого становить 3,5 млрд. доларів, Польща закупила в США 48 літаків F16.

«14 жовтня 2011 року Польща звернулася до США з проханням провести процедуру інформування та отримання згоди американського Конгресу на можливу закупівлю обраного озброєння», - зауважили у прес-службі, підкресливши, що згода американської влади не призведе до автоматичної закупівлі техніки.

У міністерстві зазначили, що MON може купити цю техніку, якщо це буде найвигідніший для Польщі варіант. У прес-службі не змогли назвати орієнтовних термінів, коли може бути ухвалене остаточне рішення в цій справі.

У міністерстві теж зауважили, що Польща за останнє десятиріччя збільшила видатки на озброєння в понад 2,5 рази - до майже 1,6 млрд. доларів (2010 рік) з близько 600 млн. (2002 рік) (за поточним курсом 1 USD = 3,2 PLN).

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого американська Defense Security Cooperation Agency офіційно повідомила Конгрес США про намір польської влади закупити у США амуніції, військової техніки та укласти 5-річний сервісний контракт на закупівлю літаків F16 на суму 447 млн. доларів.

Довідка УНІАН. Польща, яка з 1999 року входить в НАТО та з 2004 року - в Європейський Союз, вважається найбільшим союзником США в Східній Європі.

Польська армія має на своєму озброєні 119 бойових літаків, серед яких, крім американських F16, випущені в Радянському Союзі МІГ-29 та Су-22.

Польща, серед іншої техніки, має також 900 танків, майже 1,5 тисяч бойових машин, більше тисячі одиниць артилерії, 130 вертольотів та 40 бойових кораблів.

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