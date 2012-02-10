Сьогодні в Сирії загинули не менше 126 людей

Жертвами зіткнень в Сирії в четвер стали щонайменше 126 людей.



За інформацією сирійських активістів, урядові сили активізували атаки на опорні пункти опозиції, яка виступає проти режиму президент Башара Асада. Близько 110 людей загинули при інтенсивному обстрілу району



Сьогодні Лівія оголосила про висилку сирійських дипломатів протягом 72-х годин, визнавши опозиційний Сирійську національну раду єдиним офіційним представником країни. Перед цим про висилку з Берліна чотирьох сирійських дипломатів повідомила Німеччина. Раніше США, провідні європейські та ряд арабських країн відкликали з Дамаска своїх послів.



9 лютого в місті Хомс загинув сирійський журналіст-стрінгер Мазар Тайяра, який співпрацював з газетами The Guardian і Die Welt, а також з телеканалами CNN і "Аль-Джазіра", пише The Guardian. Один з друзів Тайяри розповів AFP, що журналіст загинув під час артилерійського обстрілу: осколками його поранило в голову, живіт і ноги. Медики не змогли йому допомогти.



Тайяра знімав для західних видань відеосюжети з обложеного міста, а описував події для іноземних видань по телефону, сам брав участь у виступах опозиції як рядовий демонстрант і допомагав журналістам з інших країн, що приїжджали в Хомс.



Тайяра став вже п'ятим журналістом, який загинув у Сирії за останній рік, зазначає Лента.ру.