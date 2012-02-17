Британська розвідка розсекретила досьє на Чарлі Чапліна

Британська розвідка МІ-5 розсекретила досьє на Чарлі Чапліна, повідомляє Эхо Москвы.

Чаплін передав кошти для комуністичних організацій, - стверджується в рапорті офіцера МІ-5, відправленому до Вашингтона в жовтні 1952 року, - пише газета Гардіан.

Видання нагадує, що Чаплін не прийняв американське громадянство, хоча жив у США протягом 30 років. Втім, він заперечував, що дотримується комуністичних поглядів. У 1953 році американська влада не дала Чапліну повернутися до Америки, він залишився жити в Швейцарії, де і помер в 77-му.