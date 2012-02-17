Пройшла церемонія інавгурації Президента Туркменії
09:29, 17 лютого 2012Світ
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Перебуватиме при владі ще п`ять років
У Туркменії сьогодні відбулася церемонія інавгурації Президента Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА, переобраного главою держави на другий термін.
Як передає радіо «Свобода», в заході взяли участь депутати місцевого парламенту, члени уряду, керівники правоохоронних органів і духівництва, старійшини і голови областей.
На виборах 12 лютого за Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА проголосувало більш як 97% виборців. Він перебуватиме при владі ще п`ять років. Загалом на пост Президента Туркменії претендували 8 кандидатів. Нікого із західних експертів не було запрошено до Туркменії, щоб стежити за ходом голосування.
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