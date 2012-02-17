Пройшла церемонія інавгурації Президента Туркменії

У Туркменії сьогодні відбулася церемонія інавгурації Президента Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА, переобраного главою держави на другий термін.

Як передає радіо «Свобода», в заході взяли участь депутати місцевого парламенту, члени уряду, керівники правоохоронних органів і духівництва, старійшини і голови областей.

На виборах 12 лютого за Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА проголосувало більш як 97% виборців. Він перебуватиме при владі ще п`ять років. Загалом на пост Президента Туркменії претендували 8 кандидатів. Нікого із західних експертів не було запрошено до Туркменії, щоб стежити за ходом голосування.