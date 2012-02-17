З аварійного судна «Phantom» зняли 4 українських моряків

Евакуйовано 4 українських моряків із судна „Phantom” в Балтійському морі.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

За даними Посольства України у Королівстві Швеція, члени екіпажу судна „Phantom” (прапор Гібралтару) були евакуйовані поблизу острова Оланд через крен судна, який було спричинено переміщенням вантажу.

Після проведення медичного обстеження українських моряків було розміщено у готелі м. Кальмар.

Оператором судна проводиться робота щодо усунення технічних проблем з метою продовження запланованого маршруту.

Справа перебуває на контролі Посольства України у Швеції та Департаменту консульської служби МЗС України.