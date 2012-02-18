Близькі білоруського опозиціонера просять не допустити його смерті в СІЗО

Дружина і мати білоруського опозиціонера Сергія Коваленка передали заяви у Вітебський облвиконком і прокуратуру з проханням негайно вжити заходів для зміни йому запобіжного заходу.



Активіст Консервативно-Християнської партії "Білоруський народний фронт" Сергій Коваленко перебуває у вітебському СІЗО № 2 з 19 грудня минулого року. В той же день він оголосив голодування на знак протесту проти свого затримання.



Приводом для кримінального переслідування Сергія Коваленко стали порушення, які він нібито вчинив, відбуваючи покарання за вироком суду. У травні 2010 р. активіст був засуджений до трьох років позбавлення волі умовно за вивішування історичного біло-червоно-білого прапора на головній ялинці Вітебська в січні того ж року.



У зв'язку з новими обвинуваченнями за "ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі" Коваленко загрожує до трьох років в'язниці. Суд над ним запланований на 21 лютого.



Дружина Сергія Коваленко Олена після побачення з чоловіком 17 лютого розповіла, що Сергій справив враження вмираючої людини. Відразу ж після цього вона написала заяви на ім'я голови Вітебського облвиконкому та керівництва обласної прокуратури:



«Він виснажений, на обличчі й тілі жовті плями, мова загальмована, рухається з трудом ... Прошу вжити заходів прокурорського реагування, щоб врятувати життя людини. Прошу зробити все можливе, щоб змінити запобіжний захід на підписку про невиїзд для того, щоб я могла залучити фахівців-медиків для порятунку життя мого чоловіка »



Припинити голодування Сергія Коваленко закликав з еміграції лідер партії Зенон Позняк, білоруські та міжнародні правозахисники, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.