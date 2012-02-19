Російські священики придумали передвиборчий молебень

Низка російських священиків, стурбованих непростою передвиборчою ситуацією в країні, вирішили скласти спеціальний молебень про напоумлення можновладців і про благополучне облаштуванні життя в Росії, повідомляє NEWSru.

"Вибори самі по собі не дають для населення жодного серйозного результату не тільки в Америці, а й у Росії. Значущі зміни відбуваються залежно від духовного стану народу: Якщо ж ми зовсім не стараємося в проханнях наших про потрібну владу, а лише лихословимо, сміючись над немічними діями політиків, то чому ми повинні чекати від Господа благого облаштування суспільства і держави?", - відзначають священнослужителі у своєму зверненні.

У тексті пропонованого молебню, зокрема, є таке прохання, як привести “ко правлению мужей мудрыхъ и благоразумныхъ, аще возможно и святыхъ, не своего ищущихъ, но к деланию богоугодному и народу нашему спасительному".

Лише у молитовному зверненні до справжнього джерела влади - Бога, впевнені священнослужителі, "народ наш подолає обмеженість "виборів" і одержить надію в сучасних умовах одержати гідну владу від Бога".

Цю ініціативу пропонується розглянути на загальноцерковному рівні. Молебень, присвячений "затвердженню загального благого владного порядку у Вітчизні", пропонується використовувати не тільки з нагоди виборів до вищих органів влади, а й "у кожному окремому випадку, наприклад, при зміні начальника управи".