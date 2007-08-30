Збитки від пожеж у Греції оцінили в 5 мільярдів євро

Збитки від пожеж у Греції, за попередніми оцінками, може скласти від трьох до п`яти мільярдів євро, передає агентство DPA з посиланням на афінську фінансову газету "Imerisia".

За даними "Imerisia", одержаними з джерела в Міністерстві фінансів Греції, пожежі знищили 4,5 мільйони оливкових дерев. У вогні також згоріли 60 тисяч овець і кіз.

Агентство Reuters наводить слова заступника міністра фінансів Греції Крістоса ФОЛІАСА, який заявив, що збитки, заподіяні лісовими пожежами, перевищують 0,6 відсотка ВВП.

Таким чином, як підкреслив К.ФОЛІАС, Греція має всі підстави просити фінансової підтримки від Фонду солідарності ЄС, який створений для надання допомоги державам-членам, що постраждали від стихійних лих.

Умови надання допомоги передбачають, що збитки мають бути не менше 0,6 відсотка ВВП або ж, узяті в абсолютному виразі, більше 3 мільярдів євро.

Як передає Лента.ру, за повідомленнями грецьких властей, пожежі поступово йдуть на спад. В середу, 29 серпня, вони продовжувалися в 25 районах на півострові Пелопоннес і острові Евбея. Вдень раніше пожежі були зафіксовані в 36 округах.

За останніми даними, у вогні загинули 64 людини. Власті не сумніваються, що причиною пожеж стали підпали. Декілька підозрюваних вже заарештовані. Уряд Костаса КАРАМАНЛІСА 27 серпня оголосив про виділення 200 мільйонів євро на допомогу постраждалим регіонам.