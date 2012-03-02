На вибори до Москви перекидають 6 тисяч омонівців

На період проведення президентських виборів Москва «замовила» підкріплення з найближчих областей.

За даними російської «Новой газеты», шість тисяч бійців регіональних ОМОНів найближчими днями прибудуть до столиці й допомагатимуть московським колегам у «фізичному недопущенні та припиненні проведення несанкціонованих владою публічних заходів» з 3 по 9 березня. Тобто не тільки безпосередньо в день виборів і підготовки до них, а й впродовж всього наступного робочого тижня, відзначає видання, нагадуючи, що вибори до Держдуми РФ відбулися 4 грудня 2011 р. «5 грудня на Чисті пруди вийшло кілька тисяч чоловік. Людей було стільки, що поліція вимушена була прибрати огорожі. Спробу перетворити мітинг на хід припиняли бійці ОМОНу. Діяли дуже жорстко. Затримали близько трьохсот чоловік. 6 грудня на Тріумфальній площі силами загону особливого призначення було затримано вже більш як шістсот мітингувальників. Що було потім, ми всі знаємо: Болотна, проспект Сахарова, Якиманка».

За інформацією «Новой», чисельність ОМОНу - «загонів мобільних особливого призначення» - офіційно не називається, проте відомо, що загальна кількість омонівців по Росії перевищує 25 тисяч чоловік. Це означає, що наступного тижня в столиці буде присутня чверть всіх мобільних загонів особливого призначення країни. І це - не рахуючи бійців московського ОМОНу (чисельність - близько двох тисяч чоловік), десятків тисяч співробітників поліції та внутрішніх військ МВС.

За даними власних кореспондентів «Новой» у регіонах, станом на 1 березня офіційного наказу до підрозділів не надходило. Проте можливого відрядження до Москви чекають бійці екатеринбургского, челябінського і саратовського ОМОНів. Джерела в ростовському ОМОНі також в курсі майбутньої поїздки і відзначають, що від багатьох регіональних підрозділів до столиці має відряджатися по 30–50 чоловік.

Джерела «Новой» відзначають, що бійців відправляють в повній екіпіровці, типовій для відряджень в гарячі точки, з формулюванням «для запобігання проявів екстремізму».

Категорично заперечують можливість поїздки до Москви представники калінінградського ОМОНу: в області сильні протестні настрої, а крім того, пропутінські молодіжні рухи подали більш як 10 заявок на проведення масових акцій 5 березня.

Російська влада вже вдавалися до перекидання загонів особливого призначення для придушення масових акцій протесту: у 2008 році до Владивостока, жителі якого виступили проти підвищення митних зборів на ввезення в країну уживаних іномарок, було направлено близько ста бійців загону міліції особливого призначення «Зубр».

У прес-службі Головного управління із забезпечення охорони громадського порядку і координації взаємодії з органами виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації МВС Росії цю інформацію ні підтвердити, ні спростувати не змогли.

За інформацією власкорів «Новой», 2 березня до столиці висувається ОМОН Пермі, відрядження оформлене на 10 днів. Найближчим часом також чекають прибуття зведеного мобільного загону особливого призначення з Чувашії.