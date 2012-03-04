Путінська молодь займає центральні площі Москви

У день виборів Президента РФ прокремлівські рухи займуть головні площі Москви.

Як повідомили УНІАН у прес-службах рухів «Росія молода», «Наші» і «Молода гвардія Єдиної Росії», акції пройдуть на Пушкінській площі і в Новопушкінському сквері, на Манежній, Луб’янській і Болотяній площах. Також ці організатори займуть місця біля пам'ятника Грибоєдова на Чистих Ставках і пам'ятника К.Марксу на площі Революції, перед будівлею ЦВК і Мосміськвиборчкому, біля будівлі РІА «Новости» на Зубовському бульварі і навпроти телецентру біля Палацового ставка. На участь в усіх цих акціях заявлено до 15 тис. людей.

«Сьогодні о 22.00 на Луб’янській площі розпочнеться масовий мітинг, присвячений виборам Президента Росії, що відбулися. Прихильники В.ПУТІНА, які голосували за нього цього дня, вийдуть на площу, щоб заявити про свою позицію і про свою готовність протистояти «оранжевій» загрозі», - повідомили УНІАН у «Росії молодій».

Усього сьогодні в Москві пройде 16 узгоджених з мерією Москви мітингів.

5 березня в цілому 11 мітингів триватимуть з 07.00 до 23.00. «Наші» продовжать 15-тисячну акцію на Манежній, а «Росія молода» знову займе Луб'янку.

З 17.00 в Новопушкінському сквері розпочнеться півтораратисячний мітинг КПРФ, а о 19.00 його змінить загальногромадянський мітинг «За чесні вибори» на Пушкінській площі із заявленою чисельністю 10 тис. учасників.

Різні узгоджені акції пройдуть також 6, 7, 8, 9 і 10 березня.