Саркозі: В нашій країні забагато іноземців

Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що число іноземців у його країні невпинно зростає, а система їхнього інтегрування у французьке суспільство, за його словами, працює дедалі гірше.

Пан Саркозі, який в опитуваннях громадської думки поступається своєму головному супернику на президентських виборах Франсуа Олланду, під час теледебатів виступив на захист виголошеного ним плану майже вдвічі зменшити кількість іммігрантів.

"Наша імміграційна система працює все гірше і гірше, тому що в нашій країні забагато іноземців, і ми більше не можемо знаходити для них житло, робочі місця і школи", - сказав президент Саркозі, який змагається за голоси консервативно налаштованих французів з крайньо правим "Національним фронтом" на чолі з Марін ле Пен.

Президент сказав, що імміграція може бути для Франції набутком, однак її потрібно, за його словами, жорсткіше контролювати шляхом збільшення вимог для отримання права на постійне проживання в країні.

Ніколя Саркозі, батько якого був іммігрантом з Угорщини, сказав також, що домагатиметься скорочення соціальних виплат для тих мігрантів, які прожили у Франції 10 років, але працювали лише половину цього терміну.