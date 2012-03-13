"Репортери без кордонів" включили Білорусь до списку ворогів інтернету

Правозахисна організація «Репортери без кордонів» у своїй щорічній доповіді назвала Білорусь «ворогом інтернету».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, щорічна доповідь «Репортерів без кордонів» опублікована 12 березня з нагоди Дня свободи слова в Інтернеті (Online Free Expression Day).

Окрім Білорусі, до нинішнього списку «ворогів інтернету» також включено Бахрейн, М’янму, Китай, Кубу, Іран, Північну Корею, Саудівську Аравію, Сирію, Туркменістан, Узбекистан і В'єтнам.

«У цих країнах влада найжорсткіше обмежує свободу користувачів у мережі Інтернет», - зазначається у доповіді «Репортерів без кордонів».

У документі наголошується, що влада Білорусі посилила контроль над інтернетом у відповідь на торішні літні акції протесту, організовані інтернет-співтовариством «Революція через соціальні мережі».

Також відзначено, що в Білорусі істотно розширився так званий чорний список інтернет-сайтів, доступ до яких блокується.

Раніше «Репортери без кордонів» неодноразово зараховували до «ворогів інтернету» Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА.

Довідка УНІАН. У торішній доповіді Білорусь входила до списку країн, які перебувають «під спостереженням».

Міжнародна неурядова правозахисна організація «Репортери без кордонів» заснована у Парижі в 1985 році. Займається захистом прав журналістів, потерпілих через свою професійну діяльність.