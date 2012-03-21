Медведєв призначив свого спецпредставника по Придністров'ю
21:48, 21 березня 2012Світ
811 0
При цьому призначенні враховувалася наявність досвіду ведення міжнародних переговорів
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ призначив віце-прем`єра РФ з питань ВПК Дмитра РОГОЗІНА своїм спеціальним представником по Придністров`ю.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.
Коментуючи призначення Д.РОГОЗІНА, прес-секретар Президента РФ Наталія ТІМАКОВА повідомила, що «при цьому призначенні враховувалася наявність у нього досвіду ведення міжнародних переговорів, оскільки ситуація в Придністров`ї непроста і вимагає тих навиків і повноважень, які є у віце-прем`єра».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter