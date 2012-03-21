Медведєв призначив свого спецпредставника по Придністров'ю

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ призначив віце-прем`єра РФ з питань ВПК Дмитра РОГОЗІНА своїм спеціальним представником по Придністров`ю.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Коментуючи призначення Д.РОГОЗІНА, прес-секретар Президента РФ Наталія ТІМАКОВА повідомила, що «при цьому призначенні враховувалася наявність у нього досвіду ведення міжнародних переговорів, оскільки ситуація в Придністров`ї непроста і вимагає тих навиків і повноважень, які є у віце-прем`єра».