Опозиція оголосила СНР офіційним представникомм Сирії
Рада виступає за негайне усунення від влади чинного президента Башара Асада та проведення парламентських виборів
БільшістьпредставниківсирійськоїопозиціївизналинаконференціївСтамбулісирійськунаціональну раду(СНР)"офіційнимпредставником" країни,передаєагентствоФрансПрес зпосиланнямназаяву, прийняту запідсумкамизустрічі.
"Конференціявирішила,щоСНР єофіційнимпереговірникомі представникомсирійськогонароду",- йдетьсявзаяві.
СНРоб'єднуєрядсирійськихопозиційнихпартійі угруповань, політичнихі громадськихдіячівСирії, зазначаєРІА"Новости".Радавиступаєзанегайнеусунення відвладичинногопрезидентаБашараАсадата проведенняпарламентськихвиборів, в чомуїї підтримуютьбільшістьарабськихі західнихкраїн.
Всерединілютого члениСНРпереобралиголовоюорганізаціїБурханаГальюна.
На початку березняСНРстворила"військовийкомітету справахзбройногоопору" дляконтролюзадіямиантиурядовихзбройнихугруповань україні.