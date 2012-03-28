Опозиція оголосила СНР офіційним представникомм Сирії

Рада виступає за негайне усунення від влади чинного президента Башара Асада та проведення парламентських виборів

БільшістьпредставниківсирійськоїопозиціївизналинаконференціївСтамбулісирійськунаціональну раду(СНР)"офіційнимпредставником" країни,передаєагентствоФрансПрес зпосиланнямназаяву, прийняту запідсумкамизустрічі.



"Конференціявирішила,щоСНР єофіційнимпереговірникомі представникомсирійськогонароду",- йдетьсявзаяві.



СНРоб'єднуєрядсирійськихопозиційнихпартійі угруповань, політичнихі громадськихдіячівСирії, зазначаєРІА"Новости".Радавиступаєзанегайнеусунення відвладичинногопрезидентаБашараАсадата проведенняпарламентськихвиборів, в чомуїї підтримуютьбільшістьарабськихі західнихкраїн.



Всерединілютого члениСНРпереобралиголовоюорганізаціїБурханаГальюна.



На початку березняСНРстворила"військовийкомітету справахзбройногоопору" дляконтролюзадіямиантиурядовихзбройнихугруповань україні.

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