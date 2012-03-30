Росія і Білорусь узгодили польоти до 10 травня

Про це УНІАН повідомили у Мінтрансі Росії за підсумками зустрічі заступника міністра транспорту РФ Валерія Окулова і директора Департаменту з авіації Республіки Білорусь Вадима Мельника.

«За наслідками зустрічі підтверджені призначені авіакомпаніями обох сторін програми польотів між пунктами Росії і Білорусі до 10 травня 2012 року, вирішено в найкоротші терміни доопрацювати редакцію Угоди про повітряне сполучення і узгодити умови подальшої експлуатації призначеними авіапідприємствами сторін договірних ліній з дотриманням інтересів пасажирів», - зазначається у повідомленні.

Російська сторона запропонувала виключити з двосторонніх домовленостей обмеження щодо кількості призначених авіапідприємств, щодо частот виконання польотів на авіалініях і щодо провізних місткостей.

Також російська делегація запропонувала білоруській стороні внести зміни к додаток до Угоди про повітряне сполучення у частині зняття обмежень щодо вибору пунктів на території РФ для експлуатації білоруськими призначеними авіакомпаніями.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня вранці «Белавіа» одержала телеграму з Москви, в якій йшлося, що російські авіаційні власті перервали повітряне сполучення між Мінськом і Москвою, відкликавши дозвіл на польоти «Белавіа».

За неофіційною інформацією, причиною скасування стало рішення «Росавіації» про позбавлення «Белавіа» ліцензії, про що російська сторона повідомила білоруську телеграмою.

У відповідь Мінськ відмовився приймати московські рейси.

Цього самого дня авіаційні власті Білорусі і Росії домовилися про відновлення рейсів Мінськ-Москва до 29 березня.