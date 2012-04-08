Південна Осетія обирає президента із закритими кордонами

Взяти участь в голосуванні можуть більше 30 тисяч громадян Південної Осетії повідомляє РІА «Новости».

Нинішні вибори президента Південної Осетії є повторними, оскільки Верховний суд республіки визнав недійсними результати голосування, що пройшло в листопаді минулого року, через порушення. Повторні вибори, згідно з рішенням парламенту, відбулися 25 березня. Голосування не виявило переможця. У другий тур, який проходить сьогодні, вийшли екс-глава КДБ республіки Леонід Тібілов, що набрав 42,48% голосів виборців, і омбудсман Давид Санакоєв, за якого проголосували 24,58% громадян.

Попередні підсумки будуть обнародувані наступного дня після виборів, хоча перші дані ЦВК почне повідомити вже о 21.00 по Києву в неділю. Потім Центрвиборчком повинен підвести підсумки і скласти відповідний протокол в п'ятиденний термін, після чого офіційно оголосити їх.

ЦВК Південної Осетії завершила реєстрацію міжнародних спостерігачів за виборами. Всього зареєстровано більше 50 спостерігачів, які представляють різні країни і міжнародні організації.

Експерти прогнозують, що явка в ході повторного голосування буде високою, і складе близько 60-70%.

При проведенні другого туру голосування вибори визнаються такими, що відбулися, якщо в них взяло участь більше 30% виборців, внесених до списків. Переможець визначається простою більшістю.

Нагадаємо, що влада Південної Осетії ухвалила рішення закрити кордон із Грузією 8 квітня на добу, щоб забезпечити безпечне проведення другого туру президентських виборів, повідомили в прес-службі КДБ республіки.