Японія відреагувала на плани запуску ракети КНДР розгортанням системи ПРО

Про це повідомляє Сегодня з посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що глави МЗС регіональних держав - Південної Кореї, Японії і Китаю - зустрілися в Китаї для обговорення проблеми запуску ракети КНДР. "Ми всі зацікавлені в підтримці миру і стабільності на корейському півострові і забезпеченні довгострокового миру в північно-східній Азії", - заявив на зустрічі китайський міністр Ян Цзечи.

Комуністичний Китай є головним посередником у врегулюванні відносин з КНДР і при цьому основним союзником Пхеньяну.

Раніше КНДР оголосила, що має намір зробити запуск супутника у середині квітня, після чого США припинили надання продовольчої допомоги Пхеньяну.