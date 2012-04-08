Японія відреагувала на плани запуску ракети КНДР розгортанням системи ПРО
12:37, 08 квітня 2012Світ
912 0
Японська влада розгорнула в Токіо систему ПРО на тлі запланованого запуску північнокорейського супутника
Японія розгортає ПРО, фото vpk-news.ru
Про це повідомляє Сегодня з посиланням на місцеві ЗМІ.
Раніше повідомлялося, що глави МЗС регіональних держав - Південної Кореї, Японії і Китаю - зустрілися в Китаї для обговорення проблеми запуску ракети КНДР. "Ми всі зацікавлені в підтримці миру і стабільності на корейському півострові і забезпеченні довгострокового миру в північно-східній Азії", - заявив на зустрічі китайський міністр Ян Цзечи.
Комуністичний Китай є головним посередником у врегулюванні відносин з КНДР і при цьому основним союзником Пхеньяну.
Раніше КНДР оголосила, що має намір зробити запуск супутника у середині квітня, після чого США припинили надання продовольчої допомоги Пхеньяну.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter