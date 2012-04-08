Молодий фронт: У Мінську активістів заарештували на нашивки з нацпрапором

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба «Молодого Фронту».

«Затримання сталося о 20.20. Молоді люди чекали потягу на станції метро «Купалівська». Як пізніше з'ясувалося, їх зупинили для огляду через те, що у них на рюкзаку був напис «Малади Фронт» з біло-червоно-білим прапором і хрестом Єфросинії Полоцької», - відзначили в прес-службі.

Молодих людей доставили до опорного пункту на станції метро «Купалівська» і провели примусовий огляд особистих речей.

«На допомогу міліціонерам приїхав майор без бейджу, представитися відмовився. Михайло просив відпустити його в туалет. Майор відзначив, що не відпустить в туалет, поки не складуть протоколи. За якою статтею і за що - «пізніше побачите», сказав він», - повідомляє прес-служба «Молодого фронту».

Після спроби молодої людини самостійно пройти в туалет, майор повалив його на підлогу, став бити ногами, а потім прикував наручниками до батареї.

Близько 23.00 затриманих вивели в наручниках з опорного пункту з речами.

«Мабуть, до понеділка активісти чекатимуть суду будуть в ізоляторі на провулку Окрестіна», - сказали у прес-службі організації.

Довідка УНІАН. «Молодий фронт» («Малади Фронт», «МФ») є найбільшою молодіжною демократичною організацією Білорусі.

«Молодий Фронт» було засновано у 1997 році, він об'єднав у своїх лавах десятки молодіжних ініціатив і організацій. З того часу «Молодий Фронт» пройшов етапи свого становлення, перетворившись з протестного руху 1996-1997 років у правоцентристський за політичною ідеологією молодіжний рух.

«Молодий Фронт» є лідером політичного вуличного опору, організуючи десятки вуличних акцій щорічно. Найвідоміша з них - традиційна акція на «День святого Валентина». За час свого існування «Молодий Фронт» провів десятки загальнонаціональних громадсько-політичних кампаній.