Папа Римський закликав Сирію припинити кровопролиття

Як передає Deutsche Welle, за його виступом на площі Святого Петра у Ватикані за доволі прохолодної погоди стежили десятки тисяч вірян. Бенедикт XVI виголосив Великоднє привітання 65 мовами світу.

У своїй промові він закликав до миру, злагоди та релігійної свободи, особливо на африканському континенті.

«Сирія має припинити кровопролиття і негайно стати на шлях поваги, діалогу та примирення», - закликав 85-річний понтифік. Тисячі сирійських біженців потребують гуманітарної допомоги та нашої підтримки, аби зменшити їхні страждання, наголосив Папа Римський.

Він засудив також терористичні напади на християн та мусульман у Нігерії та помолився за мир у Малі.

«Бажаю, щоб державі Малі, яка нині переживає політично неспокійні часи, Христос подарував мир та стабільність», - підкреслив Бенедикт XVI.

Папа закликав іракський народ докласти всіх зусиль до відбудови, розвитку та стабільності країни.

«На Святій землі ізраїльтяни та палестинці мають продовжити мирний процес». Він закликав також до мужності християн, які через свою віру зазнають дискримінації та переслідувань, і побажав їм, щоб радість Воскресіння полегшила їхні страждання.

Під час Пасхального богослужіння в ніч з суботи на неділю Папа Римський закликав вірян протистояти силам пітьми та бути критичними в оцінці здобутків технічного прогресу. Лише віра, зазначив він, є істинне джерело просвітлення. А винаходи в матеріальній сфері здатні нести не лише світло, а й приховувати в собі небезпеку людству. Якщо не навчитися розрізняти добро і зло, то такий технічний прогрес, за його словами, може стати загрозою світу.