У Південній Осетії завершилися вибори президента

Вибори визнані такими, що відбулися, в голосуванні взяли участь більше 60% громадян, внесених до списків для голосування. Точніші дані по явці ЦВК представить пізнішим, повідомляє РІА «Новости».

"Дільниці закрилися. Результати підрахунку голосів проходитимуть під спостереженням представників штабів всіх кандидатів в президенти на виборчих дільницях, потім узагальнюватися в п'яти територіальних виборчих комісіях. Підсумки волевиявлення громадян, що проживають за кордоном, акумулюватимуться в теркомісії найближчого до межі з РФ Дзауського району. Після цього всі дані територіальних комісій передаватимуться в ЦВК Південної Осетії", - сказала член Центрвиборчкому Марина Цховребова.

У голосуванні мали можливість взяти участь більше 30 тисяч громадян Південної Осетії.

Попередні підсумки оприлюднять наступного дня після виборів, хоча перші дані ЦВК, як очікується, оповістить о 22.00 по Києву 8 квітня. Потім Центрвиборчком повинен встановити результати голосування і скласти відповідний протокол в п'ятиденний термін, після чого офіційно оприлюднити його. Проте голова комісії Бела Плієва не виключила, що це може відбутися раніше - 10-11 квітня.

Всього в день голосування на виборах президента Південної Осетії було відкрито 84 виборчих дільниці. 83 з них розташовувалися на території республіки. Ще одна приймала виборців в Москві при посольстві Південної Осетії в Росії.

Переможець другого туру визначається простою більшістю.

Нинішні вибори президента Південної Осетії були повторними, оскільки Верховний суд республіки визнав недійсними результати голосування, що пройшло в листопаді минулого року, через порушення. Повторні вибори, згідно з рішенням парламенту, відбулися 25 березня. Голосування не виявило переможця. У другому турі, який проходив в неділю, брали участь екс-глава КДБ республіки Леонід Тібілов, що набрав 42,48% голосів виборців, і омбудсман Давид Санакоєв, за якого проголосували 24,58% громадян.