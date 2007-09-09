Московський патріархат заклав перший храм на Аравійському півострові

Голова відділу зовнішніх церковних зв`язків Московського патріархату митрополит Кирилл 9 вересня освятив закладний камінь першого на Аравійському півострові російського православного храму, який буде споруджений в місті Шарджа (Об`єднані Арабські Емірати).

Як повідомляє РІА “Новости”, на церемонії були присутні принц-спадкоємоець емірату Шарджа шейх Ісам бен Сакра аль-Касемі і заступник голови МЗС РФ Олександр Салтанов.

Домовленість про спорудження храму була досягнута 2005 року. Того ж року Священний синод РПЦ заснував парафію апостола Філіпа в Еміратах, який офіційно зареєстрований в муніципалітеті Шарджі.

Очікується, що парафіянами храму здебільшого будуть російські туристи, що приїжджають в ОАЕ на відпочинок. "Православна Церква навчатиме своїх віруючих, які приїжджають до ОАЕ, шанувати Бога і поважати віру місцевих жителів", - пообіцяв митрополит.