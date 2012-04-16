Провідний німецький журнал обговорює "бандитів і шахраїв" в Україні

Журналісти цитують президента УЄФА Мішеля Платіні, який назвав причиною цього зростання цін «бандитів і шахраїв».



Основою для гострої критики стала стаття одного з провідних німецьких видань Der Spiegel, в якій розкриваються факти розриву контрактів готелів з туроператорами для того, щоб підвищити ціни.



Зокрема, у статті описується, як «злочинці з кийками і щитами в останні тижні штурмували кілька готелів в Києві з метою їх подальшого контролю». «В результаті контракти, які раніше були укладені між цими готелями та німецькою туристичною фірмою TUI на 14 тис. номерів, були розірвані. Після чого ціни на готелі були значно підвищено», - йдеться в статті.



У цьому зв'язку видання цитує Платіні: «Було вкладено багато інвестицій, але оскільки бандити і шахраї хочуть заробити багато грошей на чемпіонаті, доведеться людям (маються на увазі вболівальники) сказати, що вони не можуть приїхати», - шкодує президент УЄФА.



Видання стверджує, що знайти житло без посередництва турагентства навряд чи можливо. «Деякі сайти пропонують ніч відпочинку за 450 євро, що становить звичайну місячну орендну плату», - наводить цифри газета.



Der Spiegel стверджує, що спілкувався з співробітниками агентства TUI, які заявили, що не мають наміру звертатися до суду через розірвані контракти. «Шанси на успіх дуже малі через корумпованість українських судів», - пояснює причину видання.



Газета стверджує, що тепер цифри очікуваної кількості вболівальників, які прибудуть в Україну, будуть скориговані. «Це - ще один скандал, під час якого Україні зарекомендувала себе на шляху до Чемпіонату Європи. Кумівство та корупція призвели до того, що ціни на стадіон дуже високі, а швидкісні дороги не готові в строк», - пише Der Spiegel.



У Нідерландах стаття стала предметом обговорення на провідному національному телеканалі NOS, зауважує Дзеркало тижня. Крім того, тема з цінами на готелі двічі обговорювалася у випуску новин з прямим телефонним включенням з Україною. Аналогічна інформація поширена і в одній з провідних газет Бельгії - De Morgen.