КНДР погрожує перетворити на попіл бази Південної Кореї за допомогою спецназу

Про це йдеться в заяві сил спеціального призначення командування Корейської народної армії, поширеній сьогодні по каналах інформаційного агентства ЦТАК, повідомляє ИТАР-ТАСС.

У заяві наголошується про рішучість "протиставити священну війну проти дій влади Південної Кореї, які викликали обурення в КНДР".

Як йдеться в заяві сил спецпризначення командування Корейської народної армії, спецназу КНДР знадобиться "лише три-чотири хвилини, щоб перетворити на попіл всі бази провокацій у Південній Кореї".

Особливе обурення в Пхеньяні викликали заяви Сеулу про необхідність проведення на півночі реформ, зокрема в сільському господарстві, а також дотримання в КНДР прав людини.

Ситуація на Корейському півострові останнім часом знову загострилася після того, як Рада Безпеки ООН засудила невдалий запуск ракети далекого радіусу дії, який низка країн розглядали як випробування балістичної ракети.