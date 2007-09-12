Прем`єр-міністр Японії йде у відставку

Прем`єр-міністр Японії Сіндзо Абе сьогодні офіційно оголосить про свою відставку. Про це він вже заявив соратникам по Ліберальній Демократичній партії.

Цю інформацію вже підтвердили в партійному апараті, повідомляє Associated Press. Повідомляється, що причиною для подібного вирішення стало різке зниження рейтингу популярності С.Абе, невдачі на виборах, а також пов`язані з його урядом скандали.

За іншою версією прем`єр-міністр ухвалив рішення про власну відставку у зв`язку з небажанням депутатів японського парламенту погодитися з його планами збільшити військовий контингент в Афганістані, відзначає РБК.

Нагадаємо, що Сіндзо Абе очолив кабінет міністрів всього рік тому, ставши наймолодшим керівником уряду в історії Країни сонця, що сходить. При вступі на посаду він заявляв про рішучість виправити відносини, що погіршали, з азіатськими сусідами, переглянути Конституцію і підсилити роль країни на міжнародній арені.

Проте домогтися серйозного прориву в зовнішній політиці С.Абе не вдалося, а скандали, пов`язані з його урядом, виникали один за одним. За останні декілька місяців у відставку пішли декілька ключових міністрів, зокрема глава оборонного відомства Фуміо Кюма, який в публічному виступі виправдав атомне бомбардування Хіросіми і Нагасакі. Додатково міністр сільського господарства Японії покінчив життя самогубством через фінансовий скандал, що також не додало популярності уряду С.Абе.