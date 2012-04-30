Українські вертольотники в Конго перелетіли на "проблемну територію"

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, перегрупування здійснено відповідно до рішення спеціального представника Генерального Секретаря ООН в Демократичній Республіці Конго Роджера Міса та командувача силами ООН в цій країні генерала Чандера Пракаша.

Як повідомили у Міноборони, вертольоти здійснили посадку на майданчику NDROMO, розташованому у 450 км на північ від базового табору українського миротворчого контингенту.

"Пара бойових вертольотів Мі-24 та 35 чоловік особового складу складатимуть основу невеличкого гарнізону, який постійно базуватиметься на території та під охороною бангладешської бригади Ітурі", - зазначили в МОУ, зауваживши, що основними завданнями, які покладає місія ООН на українські екіпажі, будуть повітряна розвідка та бойове патрулювання проблемних територій, виявлення переміщення озброєних груп, перевірка загальної ситуації в зоні відповідальності українського підрозділу та огляд стану основних шляхів і транспортних комунікацій.

"Екіпажі вертольотів Мі-24 виконуватимуть роботу на майданчику NDROMO протягом двох тижнів, після чого відбудеться ротація людей і техніки для проведення регламентних робіт", - наголосили в українському оборонному відомстві.