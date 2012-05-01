20 грінпісівців прикувались до криголама, щоб завадити планам Shell

Як повідомляє РІА «Новости», за даними агентства Bloomberg, Shell орендувала криголам Nordica, який належить уряду Фінляндії, для участі у розробці арктичних родовищ.

"Нафтові компанії чудово знають, що в разі розливу нафти біля узбережжя Аляски навколишньому середовищу буде завдано величезної непоправної шкоди", - йдеться у заяві "зелених".

Представники Shell та американської влади у свою чергу заявили, що вжили усіх заходів для забезпечення безпеки розробки родовища.

З 2005 року Shell витратила на проект із розробки нафтових свердловин в Арктиці понад 4 млрд доларів. Компанія упевнена, що її плани є найбільш перспективними в галузі.

Greenpeace - незалежна міжнародна громадська організація, метою якої є запобігання деградації навколишнього середовища. Спочатку організація займалася проблемами ядерних випробувань США, але поступово поширила свою діяльність на весь світ і на широке коло проблем, пов'язаних з екологією. Днем заснування Greenpeace прийнято вважати 15 вересня 1971 року, коли відбулася перша акція екологів проти ядерних випробувань.