60 школярів постраждали внаслідок вибуху 1,5 тисяч повітряних кульок

Понад 60 школярів дістали травми внаслідок вибуху сотень наповнених воднем повітряних куль у приміщенні школи в місті Ланьчжоу на північному заході Китаю, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Сіньхуа.

Інцидент стався в неділю. Школа готувалася до проведення церемонії відкриття спортивних змагань. Вибухнуло близько 1,5 тисяч невеликих повітряних кульок, наповнених воднем. Стався спалах.

Госпіталізовано, за різними оцінками, 60-70 дітей. У більшості з них - опіки обличчя, рук, спини. Причини інциденту з`ясовують правоохоронні органи.