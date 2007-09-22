Сенат США проголосував проти виведення військ з Іраку

Сенат США сьогодні проголосував проти запропонованого Демократичною партією США законопроекту, в якому висувалася вимога вивести значну частину американських військ з Іраку впродовж дев`яти місяців.

На користь законопроекту виступили 47 сенаторів із 100, тоді як для схвалення законопроекту потрібно щонайменше 60 голосів, передає РБК.

"Сполучені Штати продовжать втрачати життя в Іраку і розтрачувати там свої ресурси, доки самі іракці не роблять жодних зусиль з поліпшення ситуації в своїй країні", - прокоментував рішення верхньої палати конгресу США ініціатор законопроекту сенатор-демократ Карл ЛЕВІН.

Представник Республіканської партії, яка заблокувала проходження пропозиції К.ЛЕВІНА, сенатор Джон МАККЕЙН пояснив позицію республіканців тим, що "якщо США підуть з Іраку зараз, то згодом американські солдати будуть змушені повернутися туди за ще складніших обставин".