Польську радіопрограму, в якій образили українок, закрили

Правління польської радіостанції Eska Rock вирішило закрити програму Куби Воєвудського та Міхала Фігурського "Poranny WF", котра виходила в ефір з початку 2008 року та в якій у червні цього року прозвучали образливі висловлювання на адресу громадянок України.

Про це йдеться в заяві компанії переданій агентству УНІАН.

Правління найпопулярнішої у Польщі радіостанції музики рок висловило жаль з приводу ситуації, яка склалася через озвучені ведучими програми 12 червня висловлювання про українок.

"Усіх, кого образив виступ наших ведучих, від серця просимо вибачити", - відзначено у заяві, яку підписав глава правління Eska Rock Богуслав Потонєц.

Рішення про закриття програми ухвалено в понеділок, 25 червня.

Як повідомляв УНІАН, про образливі висловлювання на адресу українок в ефірі радіо стало відомо наприкінці минулого тижня, коли низка організацій та приватних осіб - поляків та українців - подали заяву до прокуратури на журналістів Eska Rock, звинувативши їх в ксенофобії.

21 червня МЗС України виступив з вимогою публічних вибачень, а наступного дня МЗС Польщі назвала "ідіотськими та хамськими" висловлюваннями журналістів, серед яких було: "Я би свою (хатню робітницю) зґвалтував, якби вона була хоча б трохи гарніша" та "я не знаю, як вона виглядає, бо постійно на колінах".

Представники радіостанції, серед яких самі автори програми, глава правління та програмний директор раніше називали усю справу "непорозумінням", заявивши, що насправді ведучі висміювали не українців, а "стереотипи деяких поляків", котрі, зокрема, "заздрили українцям", котрі виграли матч зі Швецією в рамках Євро-2012.

21 червня М.Фігурський в ефірі радіостанції озвучив вибачення, форму якого низка коментаторів назвала "скандальним" через його "іронічно зверхню" манеру.